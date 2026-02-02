米フロリダ州マイアミビーチの歩道に横たわるイグアナ/William Cooley/Erica Hernandez/CNN（CNN）米南東部が記録的な寒波に襲われる中、普段は温暖な南部のフロリダ州で「イグアナが降る」現象が観測されている。フロリダ州魚類野生生物保護委員会（FWC）によると、記録的な寒さの影響で、イグアナなどの爬虫（はちゅう）類や両生類は「一時的に筋力を失って『凍った』ように見え、木から落ちることがある」という。同委員会は1月