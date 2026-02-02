きょう2日（月）は北海道〜山陰の日本海側で雪や雨が降るでしょう。すでに記録的な大雪となっている所で、さらに積雪が増えるおそれがあります。落雪や除雪作業中の事故が多発していますので十分にお気をつけください。また、北陸や近畿北部、山陰では雷が発生する確率が高くなっています。太平洋側は晴れる所が多いですが、西日本は太平洋側でも久しぶりに雨の降る所がありそうです。■雪と雨の予想北海道や青森県〜新潟県では局