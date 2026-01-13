三連休明けの今日13日は、気圧変化による影響度が「大」のところが多くなっています。近畿から北海道にかけて気圧が大きく下がりそうです。気圧の変化に伴う、めまいや頭痛、関節痛などにご注意ください。今日13日は影響度「大」のところ多く今日13日は、低気圧が急速に発達しながら日本海を進む見込みです。また低気圧から延びる前線が日本付近を通過するでしょう。このため近畿から北海道では気圧が大きく下がりそうです。気圧の