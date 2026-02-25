明日26日(木)も全国的に気圧が下がり、影響度が大きい所もあるでしょう。気圧の変化で体調を崩しやすい方は、頭痛などに注意が必要です。明後日27日(金)以降も低気圧と高気圧が交互に通るため、気圧はアップダウンを繰り返すでしょう。3月3日(火)〜4日(水)は、広い範囲で影響度が大きくなりそうです。明日26日(木)も全国的に気圧は低下頭痛やめまいなどに注意明日26日(木)は、前線を伴った低気圧が本州の南を通過するため、全国