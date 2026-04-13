今週は気圧がアップダウンを繰り返して、影響度「中」の所が多くなりそうです。特に15日(水)は大阪で影響度「大」、週末18日(土)は広範囲で「大」となっています。気圧変化による体調不良に注意が必要です。今週は15日(水)に低気圧が接近今週は気圧がアップダウンを繰り返して、影響度「中」の所が多くなりそうです。明日は全国的に気圧が下がり、東北から沖縄で影響が「中」となっています。明後日15日(水)は低気圧が本州付近を進