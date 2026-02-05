関東は東京都心など南部の平地でも、7日(土)と8日(日)は雪の降る時間がありそうです。雪が予想よりも多く降った場合は、積もる可能性もあります。交通への影響が出るおそれもあるため、最新の気象情報や交通情報をこまめに確認してください。この先は寒暖差が大きくなりますので、体調管理にも注意しましょう。明日6日(金)は気温がさらに上昇上空にはこの時期としては暖かい空気が流れ込んでいます。今日5日(木)の関東は日差しとと