東京・武蔵野市で母親が子ども2人を刺したか 女児が意識不明の重体 2026年2月1日 16時37分 ざっくり言うと 1日昼すぎ、東京・武蔵野市で母親とみられる女が子ども2人を刺す事件が発生 4歳くらいの女の子は意識不明の重体となっている 警視庁は現場の状況から、殺人未遂の疑いで女を逮捕した