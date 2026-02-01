現地１月31日に開催されたオランダリーグ第21節で、佐野航大と小川航基を擁するNECが、毎熊晟矢と市原吏音が所属するAZと敵地で対戦。３−１で快勝し、３連勝を果たした。序盤の連続得点後に１点を返され、２−１で迎えた52分に佐野が魅せた。22歳の日本代表MFはペナルティエリアの外でセカンドボールに反応し、利き足とは逆の左足でダイレクトシュート。鮮やかにゴール左隅に叩き込んだのだ。スーパーゴールを炸裂させた佐