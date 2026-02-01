ゴラッソもユーモアも炸裂！日本代表MFの現地インタビューが話題！「オランダ語？英語？日本語？どれで話す？」と訊かれ…
現地１月31日に開催されたオランダリーグ第21節で、佐野航大と小川航基を擁するNECが、毎熊晟矢と市原吏音が所属するAZと敵地で対戦。３−１で快勝し、３連勝を果たした。
序盤の連続得点後に１点を返され、２−１で迎えた52分に佐野が魅せた。22歳の日本代表MFはペナルティエリアの外でセカンドボールに反応し、利き足とは逆の左足でダイレクトシュート。鮮やかにゴール左隅に叩き込んだのだ。
スーパーゴールを炸裂させた佐野は試合後、現地メディア『ESPN NL』のインタビューに対応。冒頭でインタビュアーから「オランダ語？英語？日本語？私はどれでも大丈夫だよ」と、どの言語で話すか問われた際には、茶目っ気たっぷりに「スペイン語」と答えた。
掴みはバッチリだ。場を和ませた上で「素晴らしい試合だった。僕らがやったことが全て上手くいった。でも決して簡単ではなかった。僕らの戦術的なプレーとチームのスピードが違いを生んだ」と誇らしげに勝因を語った。
自身の得点に関しては、「ラッキーゴールだった」と笑いながらコメント。「狙ったわけではなく、ただシュートを打ったら入った」と裏側を明かした。
このインタビュー映像は『ESPN NL』の公式Xで公開され、注目の的に。「最高だ。ユーモアのセンスが素晴らしい」「めっちゃお茶目」「英語で冗談が言えるのは大したもの」「100年後も語り継がれ、間違いなく歴史に名を残す選手だ」「彼をチームに迎えられるなんて、なんて嬉しいことだろう」といった称賛の声が寄せられている。
評価が急上昇中で去就も注目を集める佐野。その存在感は増すばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】佐野航大の魅力が溢れる英語インタビュー
