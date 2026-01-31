2026年2月10日をもってメルセデス・ベンツ日本は、2026年2月10日をもって、羽田空港第2ターミナルの地下1階にあった店舗「The Minatoya Lounge」の営業を終了すると公式サイトで発表しました。この店舗は、「日本行列ができると称された伝説のそば店」のメニューを食べられるということで知られていました。【写真】えっ…これが羽田空港で食べられた「伝説のそば」全貌です「The Minatoya Lounge」で提供されていたのは、東京・