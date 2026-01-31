Image: BRIGHT_DIY こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。海外旅行や出張につきものだった言葉の壁、AIやハードの進化でかなり低くなりましたよね。そんな翻訳アプリやガジェットも数多くから選択できますが、今回はAI翻訳イヤホン「V16 Earphone」をご紹介。じわじわと人気上昇中のオープン型となっており、周囲の状況も把握しやすいのがポイント。