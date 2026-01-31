健康診断で「血圧が高い」と指摘された経験がある人は多いと思います。その際、どうやって血圧を改善したらよいのかよく分からず放置していませんか。そもそも、なぜ高血圧になるのでしょうか。また、健康診断で指摘されたにもかかわらず、高血圧を放置した場合、どのようなリスクが生じる可能性があるのでしょうか。高血圧の主な原因や改善策などについて、林外科・内科クリニック（福岡県宗像市）理事長で医師の林裕章さんに聞