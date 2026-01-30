第98回選抜高校野球大会（3月19〜31日、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日に開かれ、出場32校が決まった。今大会からDH制が初めて採用され、それぞれのチームカラーによって特色が出る可能性もある。21世紀枠は長崎西（長崎）、高知農（高知）の2校が選出。昨秋九州大会8強の長崎西は4強入りした1951年春以来75年ぶり、高知農は1947年の創部から一時廃部を乗り越え、80年目で悲願の初出場となった。注目された関東・