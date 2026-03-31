八戸学院光星（青森）は、第９８回選抜高校野球大会で中京大中京（愛知）との準々決勝（２７日＝甲子園）に１―２と惜敗。１４年ぶりとなる４強入りを果たせなかった。１―１で迎えた５回に勝ち越しを許すと、打線は中京大中京の安藤（３年）―太田（３年）の見事な投手リレーに封じ込められた。投げては「４番・ＤＨ」で出場したエース右腕・北口晃大主将（３年）が６回からＤＨを解除して継投。２安打無失点の好投でリズムを