◇第98回選抜高校野球大会第6日・2回戦帝京4―9中京大中京（2026年3月24日甲子園）【みんなイイじゃん】延長タイブレークの末の敗戦。ネット裏で見つめる帝京の前田三夫前監督（76）は柔和な笑みを浮かべた。「試合には負けましたけど、満足です。帝京の強さを見せてくれた。これからが楽しみ。強くなりますよ」19日の沖縄尚学との開幕戦は所用のため都内自宅でテレビ観戦。21年夏を最後に退任し、甲子園のスタンドか