2月最初の行事・イベントといえば【節分】。豆まきをしたり、恵方巻きを食べたりしする習慣がありますが、いったい何の日で、どうしてそういった習わしがあるのかご存じですか？【節分】とは何の日？文字のとおり、季節を分けるという意味の節分。立春、立夏、立秋、立冬という４つの二十四節気の前日をさす言葉でしたが、今では立春の前日をさします。2026年の節分は2月3日（火）です。節分には、季節の変わり目にくる鬼に豆を投