2026年1月28日、中国メディアの新民晩報は、長江デルタ地域の2025年域内総生産（GDP）が日本の経済規模を上回る水準となったと報じた。記事は、上海市、江蘇省、浙江省、安徽省の1市3省による2025年の経済成績がこのほど出そろい、長江デルタ地域のGDP合計は34兆6600億元（約762兆円）に達したと紹介。「第14次5カ年計画」の最終年において、中国で最も経済発展が活発かつ開放度が高い同地域の実力を示す結果となったと伝えた。ま