記者会見する経団連の筒井義信会長＝29日午後、大阪市経団連の筒井義信会長は29日、2026年春闘で課題となっている賃上げについて「人への投資という価値観を、ステークホルダー（利害関係者）の共通理解に昇華していく必要がある」と述べ、株主を含めて理解を深めるべきだと強調した。大阪市で関西経済界と意見交換した後の記者会見で発言した。特に中小企業の賃上げについて筒井氏は、生産性向上や適正な価格転嫁の進展が必要