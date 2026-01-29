[1.28 欧州CLリーグフェーズ第8節](アンフィールド)※29:00開始<出場メンバー>[リバプール]先発GK 1 アリソン・ベッカーDF 4 フィルヒル・ファン・ダイクDF 26 アンドリュー・ロバートソンDF 30 ジェレミー・フリンポンDF 38 ライアン・フラーフェンベルフMF 7 フロリアン・ビルツMF 8 ドミニク・ショボスライMF 10 アレクシス・マック・アリスターMF 11 モハメド・サラーMF 18 コーディ・ガクポFW 22 ウーゴ・エキティケ控