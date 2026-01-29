リバプールvsカラバフ スタメン発表
[1.28 欧州CLリーグフェーズ第8節](アンフィールド)
※29:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 30 ジェレミー・フリンポン
DF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 18 コーディ・ガクポ
FW 22 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
GK 28 フレディ・ウッドマン
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
DF 65 A. Nallo
MF 3 遠藤航
MF 42 トレイ・ナイオニ
MF 68 K. Morrison
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
[カラバフ]
先発
GK 99 M. Kochalski
DF 2 Matheus Silva
DF 13 B. Mustafazadə
DF 44 E. Cəfərquliyev
DF 81 K. Medina
MF 8 M. Janković
MF 9 ジョニ・モンティエル
MF 10 A. Zoubir
MF 15 Leandro Andrade
MF 35 ペドロ ビカーリョ
FW 17 C. Durán
控え
GK 89 A. Ramazanov
GK 97 ファビアン ブンティッチ
DF 3 サミー・マエー
DF 18 Dani Bolt
DF 27 T. Bayramov
DF 30 アバス・ヒュセイノフ
DF 55 バダヴィ・フセイノフ
MF 6 C. Kouakou
MF 21 O. Kashchuk
FW 7 N. Axundzadə
FW 11 E. Addai
FW 22 M. Qurbanlı
監督
Qurban Qurbanov
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります