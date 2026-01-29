[1.28 欧州CLリーグフェーズ第8節](アンフィールド)

※29:00開始

<出場メンバー>

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 30 ジェレミー・フリンポン

DF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

MF 7 フロリアン・ビルツ

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 11 モハメド・サラー

MF 18 コーディ・ガクポ

FW 22 ウーゴ・エキティケ

控え

GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ

GK 28 フレディ・ウッドマン

DF 6 ミロシュ・ケルケズ

DF 65 A. Nallo

MF 3 遠藤航

MF 42 トレイ・ナイオニ

MF 68 K. Morrison

FW 14 フェデリコ・キエーザ

FW 73 リオ・ングモハ

監督

アルネ・スロット

[カラバフ]

先発

GK 99 M. Kochalski

DF 2 Matheus Silva

DF 13 B. Mustafazadə

DF 44 E. Cəfərquliyev

DF 81 K. Medina

MF 8 M. Janković

MF 9 ジョニ・モンティエル

MF 10 A. Zoubir

MF 15 Leandro Andrade

MF 35 ペドロ ビカーリョ

FW 17 C. Durán

控え

GK 89 A. Ramazanov

GK 97 ファビアン ブンティッチ

DF 3 サミー・マエー

DF 18 Dani Bolt

DF 27 T. Bayramov

DF 30 アバス・ヒュセイノフ

DF 55 バダヴィ・フセイノフ

MF 6 C. Kouakou

MF 21 O. Kashchuk

FW 7 N. Axundzadə

FW 11 E. Addai

FW 22 M. Qurbanlı

監督

Qurban Qurbanov

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります