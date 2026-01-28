ロッテの“飲むアイス”「クーリッシュ」ブランドが12日、「クーリッシュ ホイップクリーム」を発売。同商品と、立ち食いそば・うどんチェーン店の「名代富士そば」がコラボ商品「クーリッシュホイップかつ丼」を発表した。2月1日から2月28日の期間、名代富士そば赤坂店、池袋店、五反田店にて、1日10食限定で販売する。【画像】かつ丼の上に…完成した「クーリッシュホイップかつ丼」玉子の中に「クーリッシュ ホイップクリー