広島は28日、羽月隆太郎容疑者（25）が指定薬物のエトミデートを使用したとして、27日に医薬品医療機器法違反の疑いで広島県警に逮捕されたことを受け、謝罪の声明を発表した。声明は以下の通り。昨日、当球団所属の羽月隆太郎選手が医薬品医療機器法違反（指定薬物の使用）容疑で逮捕されました。当球団に所属する選手が今回このような事件を起こし、ファンの皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深く