衆院選（2月8日投開票）が27日、公示され、大阪5区（大阪市此花区、西淀川区、淀川区、東淀川区）から比例重複で立候補したれいわ新選組の大石晃子共同代表（48）が27日、同市内のJR塚本駅前で党としての第一声を上げた。 【写真】「裏金隠しの解散やめろ」と書いた紙を議場で掲げ、衛視に引きずり下ろされる 同選挙区には、自民党公認で杉田水脈元衆院議員（58）が出馬。“きっついオバハン対決”と闘志を燃やす大石氏は、