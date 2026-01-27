南シナ海、東シナ海、尖閣諸島に攻勢をかけてくる習近平の中国。誰もが恐ろしい国だと感じるでしょう。しかし、その裏には「いじめられてきた」という強烈な被害者意識が潜んでいます。アヘン戦争以来、列強に蹂躙され、プライドを破壊された歴史。そして習近平自身も文化大革命で父が失脚し、下放を経験した過去を持っています。日本は奇跡的に滅んでいないだけかもしれない--。中国通ジャーナリスト・武田一顕氏の著書『日本人が