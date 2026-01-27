ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 沢尻エリカ、新恋人が暮らす島で春にも挙式か 14歳下と超遠距離の真… 沢尻エリカ 芸能人の熱愛 ゴシップ エンタメ・芸能ニュース FRIDAYデジタル 沢尻エリカ、新恋人が暮らす島で春にも挙式か 14歳下と超遠距離の真剣交際 2026年1月27日 7時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 沢尻エリカと14歳年下の島に住む新恋人の交際を「FRIDAY」がキャッチした 「真剣にお付き合いしている相手」として母親に紹介したようだと島民 そのあとすぐに、「2人が婚約した」との噂まで広まっていたという 記事を読む おすすめ記事 不倫相手と暮らして6年、捨てた妻が「がん」だと聞いた…揺れる49歳夫に共に暮らす彼女が静かに告げた言葉とは 2025年11月25日 11時2分 【速報】風俗スカウトグループ「ナチュラル」トップを逮捕 2026年1月26日 23時1分 大分の暴行動画、学校は報告せず 市立中、市教委は重大事態認定 2026年1月26日 16時6分 公衆電話に大量ガーベラ、「チェンソーマン」余波か NTT東日本は胸中複雑「配慮」求める 2026年1月26日 18時24分 中国政府、春節前に日本への渡航自粛呼びかけ 経済的威圧の一環か 2026年1月26日 19時15分