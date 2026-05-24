女優の沢尻エリカが２３日深夜放送の日本テレビ系「サクサクヒムヒム」に出演。「別に…」騒動を振り返った。初対面となるＭＣのＳｎｏｗＭａｎの佐久間大介が沢尻に対するイメージを問われ、「やっぱり印象深いのは『別に』。やっぱりあれが一番」といきなりド直球を投げ込んだ。沢尻は「あの時期ね〜。２０歳かな？２０歳ですね」と苦笑いしながら、２０年前を思い返した。ハライチ・澤部佑が「多忙すぎたでしょ？」と