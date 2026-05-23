沢尻エリカとプライベートでBBQに行くほどの仲になった、約20年来のファンが語る素顔とは――。きょう23日に放送される日本テレビ系トークバラエティ番組『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』(毎週土曜23:30〜)では、沢尻本人をスタジオに迎え、ファンだからこそ知る意外な一面や、本人の初出しトークが明かされる。(左から)佐久間大介、沢尻エリカ○『1リットルの涙』『ヘルタースケルター』で見せた演技力沢尻の名が世に大きく