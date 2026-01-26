1月26日までに、ヒカキンが自身のYouTubeチャンネルを更新。結婚式を挙げたことを報告し、さらに、家族の写真も公開して話題となっている。ヒカキンは、『ヒカキン、結婚式を挙げました』と題した動画をアップ。身内だけで挙式したことを報告した。「投稿された動画のサムネイルには、白いタキシードを着たヒカキンさんと白のウエディングドレスを着た奥さんのツーショット写真を公開しています。動画内でも、いくつかの写真を