1月23日の『探偵！ナイトスクープ』（朝日放送テレビ、以下『ナイトスクープ』）の放送内容が波紋を広げている。放送後、この企画に密着した「霜降り明星」のせいやは意味深な動きを見せていて──。問題となったのは、小学6年生から受けた「6人兄妹の長男を代わって」という依頼。「せいやさんが、弟や妹5人の世話や家事を手伝う小学6年生の長男に代わって、家のことをこなし、子どもたちと一日を過ごす内容でした。ただ、放