1月23日の『探偵！ナイトスクープ』（朝日放送テレビ、以下『ナイトスクープ』）の放送内容が波紋を広げている。放送後、この企画に密着した「霜降り明星」のせいやは意味深な動きを見せていて──。

問題となったのは、小学6年生から受けた「6人兄妹の長男を代わって」という依頼。

「せいやさんが、弟や妹5人の世話や家事を手伝う小学6年生の長男に代わって、家のことをこなし、子どもたちと一日を過ごす内容でした。ただ、放送後、“ヤングケアラー” ではないかと指摘する声が続出し、SNSで炎上してしまったのです。この騒動を受け、番組公式サイトは25日、放送内容に関する声明を出す異例の事態になりました」（スポーツ紙記者）

炎上回放送から2日後の25日、せいやは自身のXに《【せいや伝授】クラス全員を大爆笑させたい…お笑いのイロハをせいや探偵が小学4年生に徹底指導！》と、YouTubeのURLを投稿。こちらは、2023年11月に『ナイトスクープ』公式YouTubeチャンネルに投稿された動画だったが、Xでは

《せいやさんが無言でこの動画をこのタイミングにpostする意味》

《せいやさんが熟慮したであろう無言のアシスト》

など、投稿の意図を推察する声が聞かれている。

「この動画は、クラスの “お笑い係” だった小学4年生の男の子から依頼を受け、せいやさんが芸人としてお笑いのイロハを指導する内容でした。

子どもなりに一生懸命考えたネタを生かしつつ、せいやさんが要所でアレンジを加えて協力する様子が視聴者から好評だったのです。

ただ、同じ小学生からの依頼に関する企画が大きな注目を集めるなか、3年ほど前の動画をこのタイミングでXに投稿したせいやさんの行動を “意味深” に感じた人もいたのでしょう」（芸能記者）

この “意味深投稿” でにわかに注目を集めたせいや。今回の企画で、せいやは長男に代わって、赤ちゃんのおむつを替え、食事の片づけや洗濯をするなど、家事に汗を流したが、終了間際の行動がSNSで話題を呼んだ。

「せいやさんは長男を抱き上げ、『お前はまだ小学生や！ 大人になんなよ』と、真剣な口調で語っていました。男の子に “子どもらしさ” を忘れないでほしいという言葉に心を打たれる人が多かったようです。

せいやさん自身、2023年に一般女性と結婚し、長男を育てる1児の父でもあります。2024年9月の『夫が寝たあとに』（テレビ朝日系）では、ひとりで子どもの夜泣きに対応する日を設ける “ワンオペ育児” に奮闘する様子が紹介されました。

そんなせいやさんだからこそ、少年にむけた言葉から漢気を感じたのかもしれません」（同）

せいやの言葉は、依頼者の長男の励みになっていることだろう。