現地１月24日に開催されたプレミアリーグの第23節で、遠藤航が所属するリバプールがボーンマスと敵地で対戦。一時は２点のビハインドを追いついたものの、後半アディショナルタイムに痛恨の失点を喫し、２−３で敗れた。この試合でベンチスタートとなった遠藤は、CBのジョー・ゴメスの負傷により、35分から途中出場し、そのまま同じポジションでプレー。約１か月半ぶりの実戦で主戦場のボランチではなかったにもかかわらず、徐