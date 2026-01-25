¡ÖÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡×¶ÛµÞÅêÆþ¤Î±óÆ£¹Ò¤¬CB¤Ç¹¶¼é¤ËÊ³Æ®¡ªÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤Ê¤ó¤ÈMOM¤ËÁª½Ð¡ª¡ÖÈà¤Î³èÌö¤Ï¤è¤ê°ìÁØµá¤á¤é¤ì¤ë¡×
¡¡¸½ÃÏ£±·î24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÂè23Àá¤Ç¡¢±óÆ£¹Ò¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£°ì»þ¤Ï£²ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÄËº¨¤Î¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¡¢£²¡Ý£³¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿±óÆ£¤Ï¡¢CB¤Î¥¸¥ç¡¼¡¦¥´¥á¥¹¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ê¡¢35Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¡£Ìó£±¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀï¤Ç¼çÀï¾ì¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢½ù¡¹¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¡¢¹¶¼é¤ËÊ³Æ®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤½¤Î¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤òÉ¾²Á¡£¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ÎÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØROUSING THE KOP¡Ù¤Ï£¶ÅÀ¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤ËÁª½Ð¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁ°È¾ÅÓÃæ¤«¤é½Ð¾ì¤·¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤Î²£¤Ë¤¦¤Þ¤¯Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¤Ë¤Ï¸«»ö¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£¥¬¥¯¥Ý¤¬ÆÀÅÀ¤ò¤Û¤Ü·è¤á¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£¥´¥á¥¹¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ê¡¢Èà¤Î³èÌö¤Ï¤è¤ê°ìÁØµá¤á¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØLiverpool Echo¡Ù¤âÆ±¤¸¤¯£¶ÅÀ¤Ç¡¢¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Î½Ð¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÍ×µá¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏÈó¾ï¤Ë»¬¤ÓÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¥×¥ì¡¼¤Ç»î¹ç¤ËÅ¬±þ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ÛµÞ½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤Ã¤Á¤ê»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¤ÏÎ®ÀÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×ÆüËÜ¤ÎPKÀï¤Ç¾×·â¤ÎÄÁ»ö¡ª¥»¡¼¥Ö¤·¤¿Å¨GK¤¬´î¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¤Ë¡Ä¡È´ñÀ×¤ÎÀ®¸ù¡É¤¬ÂçÈ¿¶Á¡ª¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÇú¾Ð¤·¤¿¤ï¡×¡ÚU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Û
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿±óÆ£¤Ï¡¢CB¤Î¥¸¥ç¡¼¡¦¥´¥á¥¹¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ê¡¢35Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¡£Ìó£±¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀï¤Ç¼çÀï¾ì¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢½ù¡¹¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¡¢¹¶¼é¤ËÊ³Æ®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÖÁ°È¾ÅÓÃæ¤«¤é½Ð¾ì¤·¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤Î²£¤Ë¤¦¤Þ¤¯Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¤Ë¤Ï¸«»ö¤Ê¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£¥¬¥¯¥Ý¤¬ÆÀÅÀ¤ò¤Û¤Ü·è¤á¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£¥´¥á¥¹¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ê¡¢Èà¤Î³èÌö¤Ï¤è¤ê°ìÁØµá¤á¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØLiverpool Echo¡Ù¤âÆ±¤¸¤¯£¶ÅÀ¤Ç¡¢¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Î½Ð¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÍ×µá¤Ç¡¢ºÇ½é¤ÏÈó¾ï¤Ë»¬¤ÓÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¥×¥ì¡¼¤Ç»î¹ç¤ËÅ¬±þ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ÛµÞ½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤Ã¤Á¤ê»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¤ÏÎ®ÀÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Úµ»ö¡Û¡ÖÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×ÆüËÜ¤ÎPKÀï¤Ç¾×·â¤ÎÄÁ»ö¡ª¥»¡¼¥Ö¤·¤¿Å¨GK¤¬´î¤ó¤Ç¤¤¤ë´Ö¤Ë¡Ä¡È´ñÀ×¤ÎÀ®¸ù¡É¤¬ÂçÈ¿¶Á¡ª¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÇú¾Ð¤·¤¿¤ï¡×¡ÚU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Û