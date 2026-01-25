年が明けて間もなく、中国が新たな経済戦争を仕掛けてきた。日本への「レアアース」輸出規制である。ハイテク産業に欠かせない重要物資を巡り、日中の鞘当てはどこへ向かうのか。深層を探った。◆ ◆ ◆経済部記者が解説する。「1月6日、中国商務部は『軍民両用品』の輸出規制を厳格化すると発表しました。対象品目にレアアースが含まれ、日本経済への影響が不安視されています」レアアース（希土類元素）は発光や触媒の性