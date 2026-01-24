事故現場（さぬき市大川町田面） さぬき署によりますと、24日午前６時25分ごろ、さぬき市大川町田面の県道で、ワゴン車が中央分離帯を超えて大型トラックに正面衝突し、炎上しました。この事故でワゴン車の運転手が死亡し、大型トラックを運転していた徳島県海部郡の男性（41）も首や胸の痛みを訴え救急搬送されました。警察によりますと、「県道10号線の交通事故で車から炎が出ています。乗っていた人は車から出られていません