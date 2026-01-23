¼þÆî»Ô¤ÎÁí¹ç²½³Ø¥áー¥«ー¡á¥È¥¯¥ä¥Þ¤Ï²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢4·î1ÆüÉÕ¤Ç°æ¾å ÃÒ¹° ¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¤¬¿·¤·¤¤¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥¯¥ä¥Þ¤Î¿·¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡¢°æ¾å ÃÒ¹°¤µ¤ó¤Ï±§Éô»Ô½Ð¿È¤Î61ºÐ¡£1989Ç¯¤ËÆÁ»³ÁâÃ£¡á¸½ºß¤Î¥È¥¯¥ä¥Þ¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥»¥á¥ó¥ÈÀ½Â¤ÉôÄ¹¤ä´Ä¶­»ö¶ÈÉôÌçÄ¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯¤«¤é¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê°æ¾å ÃÒ¹°¾ïÌ³¡Ë¡ÖÍ¥½¨¤Ê¥Ö¥ì¥¤¥ó¤¢¤ë¤¤¤Ï»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¼¹¹ÔÌò°÷¤ò¤Ï¤¸¤á