¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤Î·ÀÌó¤òµ¿Ìä»ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¤Îµð³Û·ÀÌó¤¬¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ö¤ÇÇÈÌæ¤ò¹­¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ö¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¡¦¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÌ¤Ë¡ÖºÇ¤âÇ¯Êð¤ò¤â¤é¤¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡×¤òÁª½Ð¡£4Ç¯2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó380²¯±ß¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ËÂÐ¤·¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¶¸µ¤¤Îº»ÂÁ¤À¡×¤È¸·¤·¤¤É¾²Á¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥±¥ê¡¼¡¦¥ß¥é¡¼µ­¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ìÔÂôÀÇ¾å¤ÎÇ¯Êð¤À¡£¥¿¥Ã