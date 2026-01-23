¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ø¤Î380²¯±ß¤Ï¡È²áÊ§¤¤¡É¡¡ÂçÃ«¤Ï¡ÖÂÅÅö¡×¤â¡ÄÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¿Éíå¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¶¸µ¤¤Îº»ÂÁ¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤Î·ÀÌó¤òµ¿Ìä»ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¤Îµð³Û·ÀÌó¤¬¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ö¤ÇÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ö¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¡¦¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÌ¤Ë¡ÖºÇ¤âÇ¯Êð¤ò¤â¤é¤¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡×¤òÁª½Ð¡£4Ç¯2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó380²¯±ß¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ËÂÐ¤·¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¶¸µ¤¤Îº»ÂÁ¤À¡×¤È¸·¤·¤¤É¾²Á¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥±¥ê¡¼¡¦¥ß¥é¡¼µ¼Ô¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ìÔÂôÀÇ¾å¤ÎÇ¯Êð¤À¡£¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï2026Ç¯¡¢5718Ëü¥É¥ë¡ÊÌó90²¯6000Ëü±ß¡Ë¤È¤·¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£Æ±µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Á´ÂÎ¤Ç2°Ì°Ê²¼¤Ë12¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È°Ê¾å¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤ëÆÍ½Ð¤·¤¿¿ô»ú¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÊÆ¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥°¥é¥Õ¥¹¡×¤ÎÍ½Â¬¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖSteamer¡×¤¬»»½Ð¤¹¤ë2026Ç¯¤Î¾¡Íø¹×¸¥ÅÙWAR¤Ï¡Ö3.8¡×¤Ç¡¢Ìî¼êÁ´ÂÎ¤Ç26ÈÖÌÜ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±µ»ö¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤ËÎò»ËÅª¤Ê·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ÈÈæ³Ó¡£2Ç¯Á°ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È·ë¤ó¤À10Ç¯7²¯¥É¥ë¡ÊÌó1108²¯±ß¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤Ï¡Ö´°Á´¤ËÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢ºòÅß¤Ë¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë15Ç¯Áí³Û7²¯6500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1212²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Ç¯Îð¤ä¼ÂÀÓ¤«¤é¡ÖÍÊ¸î¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¶â³Û¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈà¤ÏÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿Áª¼ê¤À¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï2023Ç¯¤Ë¤ÏÂÇÅÀ²¦¤Ëµ±¤¡¢4ÅÙ¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Áª½Ð¤ò¸Ø¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÂçÃ«¤ä¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿°Û¼¡¸µ¤ÎÂ¸ºß¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¤Û¤É¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î»ëÀþ¤Ï¥·¥Ó¥¢¤À¡£3Ï¢ÇÆ¤ò»ê¾åÌ¿Âê¤È¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¡¢¤³¤Î¡Ö90²¯±ß¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ë¸«¹ç¤¦¤À¤±¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼¨¤»¤ë¤Î¤«¡£2026Ç¯¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤½Å°µ¤ÎÃæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë