MLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡ÖTop 100 Right Now¡×¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¥á¥¸¥ã¡¼2Ç¯ÌÜ¤ÇÉ¾²Á¤Ï¡ÈÇúÆ­¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢ÊÆÀìÌç¶É¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Î¸½ÌòÁª¼ê¥È¥Ã¥×100¤Ç13°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î2024Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Ç¡¢1Ç¯Á°¤«¤é50¥é¥ó¥¯¤â½ç°Ì¤ò¾å¤²¤ë°Û¼¡¸µ¤ÎÈôÌö¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈô¤Óµé¤¹¤®¤ë¡£´°Á´¤ËÉ¾²Á¥Õ¥§¡¼¥º¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ö2Ç¯ÌÜ¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤ë¤Î¥¨¥°¤¤¤Ê¡×¡ÖÈôÌö¤¬È¾Ã¼