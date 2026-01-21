プロテニスプレイヤーの園田彩乃（３０）が２１日、自身のインスタグラムを更新。筋トレの爽やかなショットを公開した。写真集を発売するなど、美女アスリートとしても注目を集める園田。グレーのトップスに、白のショートパンツ姿で引き締まった腹筋を披露した様子にコメント欄などでは「爽やかなスタイル素敵です」、「フレッシュスポーツ女子」、「超可愛いです」、「鍛え上げられた肉体は美しい」、「たまらん！」との声が