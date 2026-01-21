「ブルーバードカップ・Ｊｐｎ３」（２１日、船橋）２６年３歳ダートクラシックロードの開幕を飾ったのは単勝１・８倍の人気を集めたフィンガー。好位から直線で力強く抜け出し、未勝利からの連勝で重賞初制覇を決めた。２着に３番人気のカタリテ、３着に２番人気のチャーリーが入り、一昨年に続いてＪＲＡ勢が上位を独占した。またまた“ダート馬の宝庫”田中博厩舎からスター候補生の誕生だ。４戦目の前走で未勝利を卒業し