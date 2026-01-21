第１０２回箱根駅伝は、青学大が往路、復路、総合のいずれも新記録をマークし、３連覇を果たした。区間記録も５区間で塗り替えられ、まさに記録ずくめのレースとなった。選手たちの躍進を支える一因が、各メーカーがしのぎを削るシューズの進化。学生ランナーたちが使用したシューズの最新トレンドを探った。（編集委員近藤雄二）３連覇の青学大は１０人中９人今年の箱根駅伝で、着用シューズナンバーワンに輝いたのがアディ