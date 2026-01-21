日本を訪れた外国人観光客が、初めて年間4000万人を突破した。金子恭之国土交通相は20日の記者会見で、昨年、日本を訪れた外国人観光客が約4270万人に上ったとの推計を発表した。2024年の訪日外国人観光客は3687万人だった。金子国交相は、アジアに加え、欧州や米国、オーストラリアなどからの観光客が増加していると説明し、「史上初めての4000万人超えは大きな成果だ」と意義を強調した。新型コロナウイルス禍以降、円安が追い風