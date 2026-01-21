SNSに投稿された「至急の呼びかけ」が、話題となりました！【実際の投稿】いちこさんによるスレッズへの投稿「相談に乗ってください。先ほど、飲み会帰りの夫から電話がきて、『今から帰るけど、なんかすぐに軽く食べられるものある？』と聞かれました」夫婦の間でありがちなこの連絡に対して、投稿主のいちこさん（@ichico203）は、とんちを効かせて返答しました。筆者も、こんな連絡を受けたとき「どう面白く返してやろうか…」