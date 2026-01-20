JO1が4月に開催するドーム公演『JO1DER SHOW 2026 ʻEIEN 永縁ʼ』の、キービジュアルと公演詳細が発表された。 （関連：金井政人、“相手の期待に応える”作詞家としての姿勢Sexy Zone、timelesz、JO1ら作詞提供をもとに語る） 同公演は、4月8日、9日に東京ドーム、4月22日、23日に京セラドーム大阪にて開催。JO1は、2024年よりライブタイトルに『JO1DER SHOW』を掲げ、より多彩な音楽と