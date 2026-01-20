製作決定から9年、『機動警察パトレイバー EZY』が2026年5月15日より全3章で順次劇場公開決定、新情報が公開された。＞＞＞特報場面カットやキャラクター＆メカニカルをチェック！（写真21点）2017年に製作決定を発表し、2022年にパイロットフィルムがイベントにて公開、さらに2024年9月に「2026年プロジェクト始動」を発表した『機動警察パトレイバー』シリーズの新作アニメーション作品『機動警察パトレイバーEZY（イズィー）』