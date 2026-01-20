フィリピンが南シナ海と接する自国の排他的経済水域（EEZ）で10余年ぶりに新しい天然ガス埋蔵地を発見した。フィリピン政権は今回の発見が今後の電力不足の懸念を緩和し、エネルギー安全保障を強化するのに寄与すると期待している。19日（現地時間）のAP通信によると、フィリピンのフェルディナンド・マルコス・ジュニア大統領はこの日、パラワン州の北西側の海域で新規ガス田が確認されたと明らかにした。このガス田は従来のマラ