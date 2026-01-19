時間を無駄にせず日々を過ごすにはどうすればいいか。資産10億円を築いた実業家で投資YouTuberの上岡正明さんは「未来や過去へ思考がさまよっている時間こそムダな時間だ。心を『今』に集中することが、時間とエネルギーをセーブして生きるコツだ」という――。※本稿は、上岡正明『人生が劇的に変わる 「1分」の使い方』（朝日新聞出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／nemke※写真はイメージです - 写真＝iStock