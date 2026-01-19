着地でスキージャンパーがケガをしないワケは？ 斜面の効用着地時の衝撃緩和 スキージャンプは、傾斜角約35度のアプローチ斜面を滑り降り、時速約80～90kmのスピードで踏切台を飛び出して、着地点までの飛距離点や飛型点をＶ字型飛行で競う競技です。 さて、踏切地点と着地点との高度差は約40～60ｍあるのにもかかわらず、なぜジャンパーは着地の際にケガをしないのでし