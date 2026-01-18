茨城県土浦市にあるコンビニエンスストアの店長の男が、店の売上金45万円を横領したとして逮捕されました。業務上横領の疑いで逮捕されたのは、住所不定の大関政一容疑者（45）です。大関容疑者は今月11日、店長を務めていた茨城県土浦市内のファミリーマートで、レジに保管されていた現金45万円を横領した疑いが持たれています。大関容疑者は今月12日、店内の事務所に横領をした旨の書き置きを残して姿を消していましたが、きょう