オズワルドの伊藤俊介がＴＶｅｒ限定配信「アメトーーク」で、小学校１年の時の驚きの住まいを明かした。この日は「ひとり親で育った芸人」特集。伊藤は「小学校上がる前ぐらいに両親が離婚」したといい、そこから「叔母の家→一旦解散→全員集合」という流れで育ったと説明した。離婚したことで「家を出て行かないといけなくなった。妹２人と僕と母親で、母親のお姉ちゃん、叔母の家にいったん転がり込みます」と説明。だが